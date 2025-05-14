Шахтер готов выкупить игрока Легии — часть суммы уйдет в АПЛ

Макси Оеделе в составе "Легии". Фото: instagram.com/maxioyedele/

Накануне летнего трансферного окна "Шахтер" готов усилиться молодым полузащитником из чемпионата Польши. Донецкий клуб заинтересован в переходе хавбека "Легии" Макси Оеделе и уже начал переговоры.

По информации журналиста Томаша Влодарчика, "горняки" готовы активировать выкупную опцию в контракте игрока, которая составляет 6 миллионов евро.

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Половина этой суммы будет заплачена не "Легии", а английскому "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на часть следующего трансфера. Макси Оеделе присоединился к варшавскому клубу летом прошлого года и быстро стал частью основного состава. Несмотря на не самую впечатляющую статистику, футболист показывает стабильную игру и привлек внимание скаутов донецкой команды.

Макси Оеделе на поле. Фото: instagram.com/maxioyedele/

Пока без согласия игрока

Отмечается, что переговоры между "Шахтером" и "Легией" продолжаются. Донецкий клуб серьезно настроен выкупить полузащитника уже летом, однако позиция самого футболиста пока остается неизвестной.

В сезоне 2024/2025 хавбек провел за "Легию" 21 матч и отметился одной результативной передачей. Несмотря на скромные цифры, тренерский штаб варшавского клуба доверяет 20-летнему футболисту и видит в нем игрока с большим потенциалом. В октябре прошлого года Оеделе дебютировал за сборную Польши, что дополнительно повысило его ценность на трансферном рынке.

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