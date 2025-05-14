Шахтар готовий викупити гравця Легії — частина суми піде в АПЛ

Максі Оеделе у складі "Легії". Фото: instagram.com/maxioyedele/

Напередодні літнього трансферного вікна "Шахтар" готовий посилитися молодим півзахисником із чемпіонату Польщі. Донецький клуб зацікавлений у переході хавбека "Легії" Максі Оеделе й вже почав переговори.

За інформацією журналіста Томаша Влодарчика, "гірники" готові активувати викупну опцію в контракті гравця, яка становить 6 мільйонів євро.

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Половина цієї суми буде заплачена не "Легії", а англійському "Манчестер Юнайтед", якому належать права на частину наступного трансферу. Максі Оеделе приєднався до варшавського клубу влітку минулого року та швидко став частиною основного складу. Попри не надто вражаючу статистику, футболіст показує стабільну гру і привернув увагу скаутів донецької команди.

Максі Оеделе на полі. Фото: instagram.com/maxioyedele/

Поки що без згоди гравця

Зазначається, що переговори між "Шахтарем" і "Легією" тривають. Донецький клуб серйозно налаштований викупити півзахисника вже влітку, проте позиція самого футболіста поки залишається невідомою.

У сезоні 2024/2025 хавбек провів за "Легію" 21 матч та відзначився однією результативною передачею. Попри скромні цифри, тренерський штаб варшавського клубу довіряє 20-річному футболістові та бачить у ньому гравця з великим потенціалом. У жовтні минулого року Оеделе дебютував за збірну Польщі, що додатково підвищило його цінність на трансферному ринку.

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