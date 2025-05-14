Шахтар виграв Кубок України, обіграв Динамо в серії пенальті

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: скриншот

На Центральному стадіоні в Житомирі завершився фінал Кубка України. У цій грі Донецький "Шахтар" зіграв проти київського "Динамо".

"Шахтар" переміг в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як зіграли "Шахтар" та "Динамо"

В першому таймі "Динамо" свідомо віддало ініціативу "Шахтарю", який виглядав розгублено з м’ячем і не знав, як зламати оборону суперника. Здавалося, "гірники" втратили навички гри першим номером.

Хоча небезпечних моментів у матчі було обмаль, активніше й загрозливіше діяли саме кияни. До того ж арбітр допоміг їм, дозволивши жорстку боротьбу. Команда діяла грубо, без вилучень і попереджень, максимально використовуючи фізичну перевагу.

У кінці першого тайму "Динамо" відзначилось у швидкій контратаці. Шапаренко по лівому флангу вивів Дубінчака на вільний простір, і той прострілив у центр штрафного. Ярмоленко, якого залишили без опіки, з першого дотику пробив низом у дальній кут воріт "Шахтаря".

На 53-й хвилині на полі виникла штовханина команда на команду після сутички Марлона та Ваната.

Обидва винуватці отримали жовті картки. Однак через секунду Владислав корпусом штовхнув бразильця в спину і отримав фол. Ймовірно лише через популярний в ЗМІ термін "дух футболу" Балакін не дав форварду другу жовту картку.

Відразу після другого фолу Ванат ударився головами з Бондарем. Шовковському довелося провести бесіду з Владиславом, бо він ледь не залишив команду в меншості.

"Шахтар" забив на 64-й хвилині. Аллісон подав на дальню штангу, де Попов загубив Кавана Еліаса і той забив ногою.

Після забитого голу "Шахтар" знову перестав активно атакувати. Однак, на відміну від першого тайму, вони грали надійніше в обороні. Така гра, яку активізували не небезпечні моменти у воріт, а сутички на полі, перейшла у овертайми.

У першому додатковому таймі "Шахтар" контролював м’яч, але небезпечний простріл організував лише в кінці тайму. Кияни моментів майже не мали. При цьому Шовковський оновив свіжими гравцями фланги. Центр поля він оновив ще в основний час.

У другому овертаймі команди грали ще менш активно й тому запам’яталися дві травми центральних захисників "Динамо". Якщо Михавка змогли поміняти, то слотів на Попова не було й Денис, який хромав 5 хвилин грав у нападі на позиції Ваната.

В серії пенальті команди пробивали без промахів поки до м’яча не підійшов Караваєв, удар якого відбив Різник.

"Шахтар" — "Динамо" — 1:1 5:4 за пенальті

Голи: Еліас, 64 — Ярмоленко, 43

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