Динамо виграє у Шахтаря після першого тайму Кубка України

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: скриншот

На Центральному стадіоні в Житомирі проходить фінал Кубка України. Донецький "Шахтар" грає проти київського "Динамо".

Після першого тайму рахунок 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нудний перший тайм завершився голом

На початку матчу "Динамо" віддало м'яч "Шахтарю", який не знав, що з ним робити. Склалося враження, що "гірники" розучилися грати першим номером.

Попри те, що моментів у матчі було дуже мало, гостріше вони виглядали у киян. При цьому суддя дозволив грати грубо, що пішло на користь гравцям "Динамо", які грали нога в ногу, але без жовтих карток та видалень.

На 43-й хвилині "Динамо" забило на контратаці. По лівому флангу Шапаренко вивів Дубінчака на передачу, коли йому ніхто не заважав. Владислав віддав в центр, де Ярмоленко низом забив у дальній кут воріт "гірників".

"Шахтар" — "Динамо" — 0:1

Гол: Ярмоленко, 43

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