Фінал Кубка України — Пушич та Шовковський здивували складами на матч

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

У Житомирі відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу. "Шахтар" та "Динамо" зійдуться в боротьбі за один із головних трофеїв сезону.

Тренери Маріно Пушич та Олександр Шовковський вже визначилися зі складами команд на матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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О 18:30 пролунає стартовий свисток фінального матчу Кубка України. Шанси донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" на матч приблизно рівні. Багато експертів вважають, що результат протистояння може визначитися в серії пенальті.

Тренери Олександр Шовковський та Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Склади на матч "Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педріньйо, Егіналдо, Кевін.

Тренер: Маріно Пушич.

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Тренер: Олександр Шовковський.

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