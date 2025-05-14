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Пушич та Шовковський здивували складами на матч Шахтар — Динамо

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Дата публікації: 14 травня 2025 17:22
Фінал Кубка України — Пушич та Шовковський здивували складами на матч
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

У Житомирі відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу. "Шахтар" та "Динамо" зійдуться в боротьбі за один із головних трофеїв сезону. 

Тренери Маріно Пушич та Олександр Шовковський вже визначилися зі складами команд на матч, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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О 18:30 пролунає стартовий свисток фінального матчу Кубка України. Шанси донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" на матч приблизно рівні. Багато експертів вважають, що результат протистояння може визначитися в серії пенальті. 

Александр Шовковский и Марино Пушич
Тренери Олександр Шовковський та Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря" 

Склади на матч "Шахтар" — "Динамо" 

"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педріньйо, Егіналдо, Кевін. 

Тренер: Маріно Пушич. 

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат. 

Тренер: Олександр Шовковський. 

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футбол ФК Шахтар Динамо Олександр Шовковський Кубок України Маріно Пушич
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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