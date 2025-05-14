Фінал Кубка України — Пушич та Шовковський здивували складами на матч

Пушич та Шовковський здивували складами на матч Шахтар — Динамо
У Житомирі відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу. "Шахтар" та "Динамо" зійдуться в боротьбі за один із головних трофеїв сезону.
Тренери Маріно Пушич та Олександр Шовковський вже визначилися зі складами команд на матч, повідомляє портал Новини.LIVE.
О 18:30 пролунає стартовий свисток фінального матчу Кубка України. Шанси донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" на матч приблизно рівні. Багато експертів вважають, що результат протистояння може визначитися в серії пенальті.
Склади на матч "Шахтар" — "Динамо"
"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педріньйо, Егіналдо, Кевін.
Тренер: Маріно Пушич.
"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Тренер: Олександр Шовковський.
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