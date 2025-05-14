Финал Кубка Украины — Пушич и Шовковский удивили составами на матч

Пушич и Шовковский удивили составами на матч Шахтер — Динамо
В Житомире состоится финальный матч Кубка Украины по футболу. "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в борьбе за один из главных трофеев сезона.
Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский уже определились с составами команд на матч, сообщает портал Новини.LIVE.
В 18:30 прозвучит стартовый свисток финального матча Кубка Украины. Шансы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч примерно равны. Многие эксперты считают, что исход противостояния может определиться в серии пенальти.
Составы на матч "Шахтер" — "Динамо"
"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педриньо, Эгиналдо, Кевин.
Тренер: Марино Пушич.
"Динамо": Нещерет — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Кабаев — Ванат.
Тренер: Александр Шовковский.
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