Финал Кубка Украины — Пушич и Шовковский удивили составами на матч

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

В Житомире состоится финальный матч Кубка Украины по футболу. "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в борьбе за один из главных трофеев сезона.

Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский уже определились с составами команд на матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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В 18:30 прозвучит стартовый свисток финального матча Кубка Украины. Шансы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч примерно равны. Многие эксперты считают, что исход противостояния может определиться в серии пенальти.

Тренеры Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Составы на матч "Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педриньо, Эгиналдо, Кевин.

Тренер: Марино Пушич.

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Кабаев — Ванат.

Тренер: Александр Шовковский.

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