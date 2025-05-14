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Пушич и Шовковский удивили составами на матч Шахтер — Динамо

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Дата публикации 14 мая 2025 17:22
Финал Кубка Украины — Пушич и Шовковский удивили составами на матч
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

В Житомире состоится финальный матч Кубка Украины по футболу. "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в борьбе за один из главных трофеев сезона. 

Тренеры Марино Пушич и Александр Шовковский уже определились с составами команд на матч, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В 18:30 прозвучит стартовый свисток финального матча Кубка Украины. Шансы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч примерно равны. Многие эксперты считают, что исход противостояния может определиться в серии пенальти. 

Александр Шовковский и Марино Пушич
Тренеры Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Составы на матч "Шахтер" — "Динамо" 

"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике — Марлон — Бондаренко, Судаков — Педриньо, Эгиналдо, Кевин. 

Тренер: Марино Пушич. 

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак —  Шапаренко, Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Кабаев — Ванат.

Тренер: Александр Шовковский. 

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футбол ФК Шахтер Динамо Александр Шовковский Кубок Украины Марино Пушич
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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