Ливерпуль вступил в борьбу за Вирца с Баварией и Реалом

Ливерпуль хочет подписать одного из лучших полузащитников мира
"Ливерпуль" неожиданно вышел на передовую в борьбе за трансфер звезды "Байера" Флориана Вирца. Полузащитник и его семья уже провели предварительные переговоры с представителями английского клуба.
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В прошлом году "Ливерпуль" подписал только Федерико Кьезу, но теперь клуб рассчитывает укрепить центр поля, и Флориан Вирц рассматривается как ключевая цель.
По данным издания Kölner Stadt-Anzeiger, "Байер" пока не получил официальных предложений, а слухи о якобы "почти согласованном" переходе Вирца в "Баварию" не соответствуют действительности. Переговоры с мюнхенским клубом действительно велись, но семья игрока изучает альтернативы — и вариант с Премьер-лигой выглядит все более реалистично.
Контракт, деньги и конкуренция с "Баварией"
"Байер" надеется продлить контракт с Вирцем, но если договор не будет подписан, в клубе предпочли бы продать футболиста за границу, чтобы не усиливать конкурента по Бундеслиге. Финансовые возможности "Ливерпуля" после чемпионского сезона позволяют рассматривать подобную сделку как вполне реалистичную.
В сезоне 2024/2025 Вирц в текущем сезоне оформил 31 результативное действие во всех турнирах, включая 10 голов и 13 ассистов в Бундеслиге, а также 6 результативных действий в Лиге чемпионов. Семья Вирца вела переговоры с четырьмя топ-клубами, и "Ливерпуль" находится среди фаворитов.
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