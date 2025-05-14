Ливерпуль вступил в борьбу за Вирца с Баварией и Реалом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

"Ливерпуль" неожиданно вышел на передовую в борьбе за трансфер звезды "Байера" Флориана Вирца. Полузащитник и его семья уже провели предварительные переговоры с представителями английского клуба.

Команда Арне Слота выиграла титул Премьер-лиги и готова к амбициозному трансферному окну, сообщает Gime Me Sport.

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По данным издания Kölner Stadt-Anzeiger, "Байер" пока не получил официальных предложений, а слухи о якобы "почти согласованном" переходе Вирца в "Баварию" не соответствуют действительности. Переговоры с мюнхенским клубом действительно велись, но семья игрока изучает альтернативы — и вариант с Премьер-лигой выглядит все более реалистично.

Контракт, деньги и конкуренция с "Баварией"

"Байер" надеется продлить контракт с Вирцем, но если договор не будет подписан, в клубе предпочли бы продать футболиста за границу, чтобы не усиливать конкурента по Бундеслиге. Финансовые возможности "Ливерпуля" после чемпионского сезона позволяют рассматривать подобную сделку как вполне реалистичную.

Флориан Вирц перед матчем. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

В сезоне 2024/2025 Вирц в текущем сезоне оформил 31 результативное действие во всех турнирах, включая 10 голов и 13 ассистов в Бундеслиге, а также 6 результативных действий в Лиге чемпионов. Семья Вирца вела переговоры с четырьмя топ-клубами, и "Ливерпуль" находится среди фаворитов.

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