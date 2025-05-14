Ліверпуль вступив у боротьбу за Вірца з Баварією та Реалом

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

"Ліверпуль" несподівано вийшов на передову в боротьбі за трансфер зірки "Баєра" Флоріана Вірца. Півзахисник та його сім'я вже провели попередні переговори з представниками англійського клубу.

Команда Арне Слота виграла титул Прем'єр-ліги та готова до амбітного трансферного вікна, повідомляє Gime Me Sport.

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Минулого року "Ліверпуль" підписав тільки Федеріко К'єзу, але тепер клуб розраховує зміцнити центр поля, і Флоріан Вірц розглядається як ключова мета.

За даними видання Kölner Stadt-Anzeiger, "Баєр" поки що не отримав офіційних пропозицій, а чутки про нібито "майже узгоджений" перехід Вірца в "Баварію" не відповідають дійсності. Переговори з мюнхенським клубом справді велися, але сім'я гравця вивчає альтернативи — і варіант із Прем'єр-лігою виглядає дедалі реалістичнішим.

Контракт, гроші та конкуренція з "Баварією"

"Баєр" сподівається продовжити контракт із Вірцем, але якщо договір не буде підписано, у клубі воліли б продати футболіста за кордон, щоб не посилювати конкурента по Бундеслізі. Фінансові можливості "Ліверпуля" після чемпіонського сезону дозволяють розглядати подібну угоду як цілком реалістичну.

Флоріан Вірц перед матчем. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

У сезоні 2024/2025 Вірц у поточному сезоні оформив 31 результативну дію у всіх турнірах, включно з 10 голами та 13 асистами в Бундеслізі, а також 6 результативними діями в Лізі чемпіонів. Сім'я Вірца вела переговори з чотирма топклубами, та "Ліверпуль" перебуває серед фаворитів.

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