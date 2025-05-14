Динамо выигрывает у Шахтера после первого тайма Кубка Украины

Ярмоленко открыл счет в матче с Шахтером в финале Кубка Украины
На Центральном стадионе в Житомире проходит финал Кубка Украины. Донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо".
После первого тайма счет 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Скучный первый тайм завершился голом
В начале матча "Динамо" отдало мяч "Шахтеру", который не знал, что с ним делать. Сложилось впечатление, что "горняки" разучились играть первым номером.
Несмотря на то, что моментов в матче было очень мало, острее они выглядели у киевлян. При этом, судья позволил играть грубо, что пошло на пользу игрокам "Динамо", которые часто играли нога в ногу, но без желтых карточек и удалений.
На 43-й минуте "Динамо" забило после контратаки. По левому флангу Шапаренко вывел Дубинчака на передачу, когда тому никто не мешал. Владислав отдал в центр, где Ярмоленко низом забил в дальний угол ворот "горняков".
"Шахтер" — "Динамо" — 0:1
Гол: Ярмоленко, 43
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