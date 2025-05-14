Динамо выигрывает у Шахтера после первого тайма Кубка Украины

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: скриншот

На Центральном стадионе в Житомире проходит финал Кубка Украины. Донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо".

После первого тайма счет 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Статистика первого тайма. Фото: скриншот

Скучный первый тайм завершился голом

В начале матча "Динамо" отдало мяч "Шахтеру", который не знал, что с ним делать. Сложилось впечатление, что "горняки" разучились играть первым номером.

Несмотря на то, что моментов в матче было очень мало, острее они выглядели у киевлян. При этом, судья позволил играть грубо, что пошло на пользу игрокам "Динамо", которые часто играли нога в ногу, но без желтых карточек и удалений.

На 43-й минуте "Динамо" забило после контратаки. По левому флангу Шапаренко вывел Дубинчака на передачу, когда тому никто не мешал. Владислав отдал в центр, где Ярмоленко низом забил в дальний угол ворот "горняков".

"Шахтер" — "Динамо" — 0:1

Гол: Ярмоленко, 43

Напомним, 40-летняя португальская легенда Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и вернется домой.

Фигуристка Оксана Баюл является первой олимпийской чемпионкой в истории Украины — чем сейчас занимается.

"Ливерпуль" летом оформит трансфер игрока, который нравится Арне Слоту.

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры по трансферу молодой европейской звезды.