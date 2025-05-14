Шахтер выиграл Кубок Украины, обыграв Динамо в серии пенальти

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: скриншот

На Центральном стадионе в Житомире завершился финал Кубка Украины. В этой игре Донецкий "Шахтер" сыграл против киевского "Динамо".

"Шахтер" победил в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Шахтер" и "Динамо"

В первом тайме "Динамо" сознательно отдало инициативу "Шахтеру", который выглядел растерянно с мячом и не знал, как взломать оборону соперника. Казалось, "горняки" потеряли навыки игры первым номером.

Хотя опасных моментов в матче было мало, активнее и угрожающе действовали именно киевляне. К тому же арбитр помог им, позволив жесткую борьбу. Команда действовала грубо, но без удалений и предупреждений, максимально используя физическое преимущество.

В конце первого тайма "Динамо" отличилось в быстрой контратаке. Шапаренко по левому флангу вывел Дубинчака на свободное пространство, и тот прострелил в центр штрафной. Ярмоленко, которого оставили без опеки, с первого касания пробил низом в дальний угол ворот "Шахтера".

На 53-й минуте на поле возникла потасовка команда на команду после стычки Марлона и Ваната. Оба виновника получили желтые карточки. Однако через секунду Владислав корпусом толкнул бразильца в спину и получил фол. Вероятно лишь из-за популярного в СМИ термина "дух футбола" Балакин не дал форварду вторую желтую карточку.

Сразу после второго фола Ванат ударился головами с Бондарем. Шовковскому пришлось провести беседу с Владиславом, потому что он едва не оставил команду в меньшинстве.

"Шахтер" забил на 64-й минуте. Аллисон подал на дальнюю штангу, где Попов потерял Кавана Элиаса и тот забил ногой.

После забитого гола "Шахтер" снова перестал активно атаковать. Однако, в отличие от первого тайма, они играли надежнее в обороне. Такая игра, которую активизировали не опасные моменты у ворот, а стычки на поле, перешла в овертаймы.

В первом дополнительном тайме "Шахтер" контролировал мяч, но опасный прострел организовал лишь в конце тайма. Киевляне моментов почти не имели. При этом Шовковский обновил свежими игроками фланги. Центр поля он обновил еще в основное время.

Во втором овертайме команды играли еще менее активно и поэтому запомнились две травмы центральных защитников "Динамо". Если Михавка смогли поменять, то слотов на Попова не было и Денис, который хромал 5 минут, играл в нападении на позиции Ваната.

В серии пенальти команды пробивали без промахов пока к мячу не подошел Караваев, удар которого отразил Ризнык.

"Шахтер" — "Динамо" — 1:1 5:4 по пенальти

Голы: Элиас, 64 — Ярмоленко, 43

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