Леоненко розкритикував родичів Суркісів у складі київського Динамо

Леоненко звинуватив Динамо та Суркісів у кумівстві
У київському "Динамо" наразі двоє представників сім’ї Суркісів грають в структурі клубу. До того ж лідер основного складу Микола Шапаренко зустрічається з донькою легенди клубу Максима Шацьких.
Про сімейні зв’язки в "Динамо" висловився колишній футболіст клубу Віктор Леоненко в інтерв’ю виданню BLIK.
Леоненко критикує родичів Суркісів у "Динамо"
Леоненко висловив думку про перспективи зятя Ігоря Суркіса Крістіана Біловара та сина Григорія Суркіса В’ячеслава.
Леоненко пожартував про план з появи в команді В’ячеслава Суркіса. Вын допустив, що заради цього продали Георгія Бущана та в майбутньому зроблять те ж саме з Русланом Нещеретом.
При цьому Леоненко критикує гру Біловара в складі клубу. До того ж він зазначив, що в його часи не віталося, коли футболіст грає через родинні зв'язки.
Біловар одружений з донькою Суркіса-молодшого Яною, яка раніше народила йому первістка.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду вирішив піти із "Аль-Насра" та повернутися в рідний клуб.
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