Леоненко розкритикував родичів Суркісів у складі київського Динамо

Віктор Леоненко. Фото: "Футбол 1 2 3"

У київському "Динамо" наразі двоє представників сім’ї Суркісів грають в структурі клубу. До того ж лідер основного складу Микола Шапаренко зустрічається з донькою легенди клубу Максима Шацьких.

Про сімейні зв’язки в "Динамо" висловився колишній футболіст клубу Віктор Леоненко в інтерв’ю виданню BLIK.

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Леоненко висловив думку про перспективи зятя Ігоря Суркіса Крістіана Біловара та сина Григорія Суркіса В’ячеслава.

Леоненко пожартував про план з появи в команді В’ячеслава Суркіса. Вын допустив, що заради цього продали Георгія Бущана та в майбутньому зроблять те ж саме з Русланом Нещеретом.

При цьому Леоненко критикує гру Біловара в складі клубу. До того ж він зазначив, що в його часи не віталося, коли футболіст грає через родинні зв'язки.

Біловар одружений з донькою Суркіса-молодшого Яною, яка раніше народила йому первістка.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вирішив піти із "Аль-Насра" та повернутися в рідний клуб.

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