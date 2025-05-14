Леоненко раскритиковал родственников Суркисов в составе киевского Динамо

Виктор Леоненко. Фото: "Футбол 1 2 3"

В киевском "Динамо" сейчас двое представителей семьи Суркисов играют в структуре клуба. К тому же лидер основного состава Николай Шапаренко встречается с дочерью легенды клуба Максима Шацких.

О семейных связях в "Динамо" высказался бывший футболист клуба Виктор Леоненко в интервью изданию BLIK.

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Леоненко высказал мнение о перспективах зятя Игоря Суркиса Кристиана Биловара и сына Григория Суркиса Вячеслава.

Леоненко пошутил о плане по появлению в команде Вячеслава Суркиса. Он допустил, что ради этого продали Георгия Бущана и в будущем сделают то же самое с Русланом Нещеретом.

При этом Леоненко критикует игру Биловара в составе клуба. К тому же он отметил, что в его времена не приветствовалось, когда футболист играет из-за родства.

Биловар женат на дочери Суркиса-младшего Яне, которая ранее родила ему первенца.

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