Шовковский объяснил поражение Динамо в финале Кубка Украины от Шахтера

Шовковский назвал реальную причину поражения Динамо в Кубке
В финале Кубка Украины встретились "Динамо" и "Шахтер". Основное и дополнительное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победили "горняки".
После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал в комментарии пресс-службе клуба о причинах поражения.
Шовковский о поражении в Кубке Украины
По словам Шовковского, матч был эмоциональным, бескомпромиссным, но честным, и поэтому зрители должны были получить удовольствие от игры.
Шовковский подчеркнул, что решающую роль в поражении сыграла ошибка игроков, которая привела к пропущенному голу в контратаке. Он признал, что такие моменты стоят командам трофеев, и пообещал сделать выводы.
Относительно судейства тренер уклонился от прямой оценки, сказав, что этим займутся соответствующие органы, и отметил, что лучший арбитр — тот, которого не заметно.
Об организации финала в Житомире Шовковский отозвался положительно — поле было в хорошем состоянии, атмосфера замечательная, а место проведения не имело значения.
Также в завершение он прокомментировал замену Шапаренко, который сделал голевой пас, и допустил ошибку, позволившую забить "Шахтеру", на Бражко. Он это объяснил тем, что пытался повлиять на игру, и не считает это решение нестандартным.
Напомним, форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду решил уйти из клуба, где ему платили 200 млн долларов в год.
Фигуристка Оксана Баюл, которая была стала первой олимпийской чемпионкой в истории Украины, сейчас живет в США.
"Ливерпуль" летом запланировал несколько сенсационных трансферов.
Телеэксперт Виктор Леоненко нашел большую проблему в кумовстве киевского "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!