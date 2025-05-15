Шовковский объяснил поражение Динамо в финале Кубка Украины от Шахтера

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В финале Кубка Украины встретились "Динамо" и "Шахтер". Основное и дополнительное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победили "горняки".

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал в комментарии пресс-службе клуба о причинах поражения.

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По словам Шовковского, матч был эмоциональным, бескомпромиссным, но честным, и поэтому зрители должны были получить удовольствие от игры.

Шовковский подчеркнул, что решающую роль в поражении сыграла ошибка игроков, которая привела к пропущенному голу в контратаке. Он признал, что такие моменты стоят командам трофеев, и пообещал сделать выводы.

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Относительно судейства тренер уклонился от прямой оценки, сказав, что этим займутся соответствующие органы, и отметил, что лучший арбитр — тот, которого не заметно.

Об организации финала в Житомире Шовковский отозвался положительно — поле было в хорошем состоянии, атмосфера замечательная, а место проведения не имело значения.

Также в завершение он прокомментировал замену Шапаренко, который сделал голевой пас, и допустил ошибку, позволившую забить "Шахтеру", на Бражко. Он это объяснил тем, что пытался повлиять на игру, и не считает это решение нестандартным.

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