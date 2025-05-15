Суркис удивил заявлением о тренерских перестановках

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал результат матча против "Полесья", в котором команды сыграли вничью со счетом 0:0. После этого поединка глава клуба провел разговор с главным тренером Александром Шовковским.

Суркис подчеркнул, что в футболе случаются осечки, и даже топ-клубы мира не могут выигрывать все матчи подряд, сообщает "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

Игорь Суркис напомнил, что несмотря на критику в адрес игры в обороне, "Динамо" по-прежнему остается клубом с наименьшим количеством пропущенных голов в УПЛ. По мнению президента, в матче с "Полесьем" больше вопросов возникло к атакующим футболистам, чем к линии защиты. Именно нехватка результативности стала ключевым фактором ничейного результата.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент "Динамо" обратил внимание на уровень соперника. Он назвал "Полесье" амбициозной командой, отметив, что недавние кадровые перестановки говорят о серьезных целях клуба. Президент уверен: и соперник, и "Динамо" хотели победить, но на этот раз все сложилось иначе.

Как Суркис оценил игру команд

Функционер подчеркнул важность умения двигаться дальше, не делая трагедии из одного результата. Он привёл пример из недавнего "Эль Класико", где "Барселона" сумела забить четыре мяча "Реалу" уже в первом тайме после 0:2 Суркис напомнил, что в футболе возможно все.

"Недавние изменения в руководстве и на тренерском мостике свидетельствуют о том, что президент не будет прощать команде и тренерам. Они не добились того результата, который он хотел. "Полесье" хотело выиграть, "Динамо" тоже. Если бы все складывалось, как мы мечтаем, то, пожалуй, мы давно уже были бы чемпионами", — заявил Суркис.

Напомним, у Артема Довбика есть варианты с трансфером в команды из трех разных чемпионатов.

Криштиану Роналду готов уйти из "Аль-Насра", но не будет завершать карьеру.

Марино Пушич оценил уровень судейства в матче финала Кубка Украины.

Жена Романа Яремчука продемонстрировала стройную фигуру в горячей фотосессии.