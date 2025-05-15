Довбик может заменить звезду в клубе английской Премьер-лиги

Довбик на разминке перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик может перейти из итальянской "Ромы" в другой клуб. Руководство "волков" готово продать игрока в случае, если поступит выгодное предложение.

"Рома" может получить запрос по Довбику от трех разных клубов, сообщает Tutto Mercato.

Реклама

Читайте также:

Артем Довбик в течение сезона 2024/2025 сумел адаптироваться в итальянском футболе и стал лидером атак "Ромы". Он провел на клубном уровне 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. При этом украинец не вошел в список игроков, которых "волки" хотят сохранять во время летнего межсезонья.

Какие клубы интересуются Довбиком

Итальянские журналисты писали о том, что форвард сборной Украины может продолжить карьеру в "Ювентусе" или "Наполи", однако эти клубы пока не отправляли запрос в офис "Ромы". При этом известно, что у Довбика есть и другие варианты для продолжения карьеры.

Артем Довбик в Италии. Фото: instagram.com/officialasroma/

Также появилась информация о том, что нападающий "Ромы" может вернуться в чемпионат Испании, где он уверенно провел прошлый сезон в составе "Жироны". Известно, что Артемом Довбиком интересуются и в английской Премьер-лиги. В частности, "Астон Вилла" рассматривает украинца в качестве замены Олли Уоткинсу, который может сменить клуб летом 2025 года.

Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду тоже может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Жена форварда сборной Украины Романа Яремчука удивила новым откровенным образом.

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко объяснил, чем для команды был важен трофей Кубка Украины.