Довбик може замінити зірку в клубі англійської Прем'єр-ліги

Довбик на розминці перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик може перейти з італійської "Роми" в інший клуб. Керівництво "вовків" готове продати гравця в разі, якщо надійде вигідна пропозиція.

"Рома" може отримати запит щодо Довбика від трьох різних клубів, повідомляє Tutto Mercato.

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Артем Довбик протягом сезону 2024/2025 зумів адаптуватися в італійському футболі та став лідером атак "Роми". Він провів на клубному рівні 45 матчів, у яких забив 17 голів та зробив 3 результативні передачі. При цьому українець не увійшов до списку гравців, яких "вовки" хочуть зберігати під час літнього міжсезоння.

Які клуби цікавляться Довбиком

Італійські журналісти писали про те, що форвард збірної України може продовжити кар'єру в "Ювентусі" або "Наполі", проте ці клуби поки що не надсилали запит до офісу "Роми". При цьому відомо, що у Довбика є й інші варіанти для продовження кар'єри.

Артем Довбик в Італії. Фото: instagram.com/officialasroma/

Також з'явилася інформація про те, що нападник "Роми" може повернутися в чемпіонат Іспанії, де він упевнено провів минулий сезон у складі "Жирони". Відомо, що Артемом Довбиком цікавляться і в англійській Прем'єр-лізі. Зокрема, "Астон Вілла" розглядає українця як заміну Оллі Воткінсу, який може змінити клуб влітку 2025 року.

Нагадаємо, португальський футболіст Кріштіану Роналду теж може повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

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