Дружина Яремчука вразила пікантним образом у прозорій мініспідниці

Дружина Яремчука здивувала пікантним образом в новій фотосесії
Дружина форварда грецького "Олімпіакоса", який достроково став чемпіоном країни, та збірної України Романа Яремчука ніколи не відзначалася екстравагантністю. Христина зазвичай публікувала звичайні фото в скромному одязі та іноді в купальнику.
Однак, цього разу Христина шокувала всіх у Instagram.
Зазначимо, що дівчина активно веде соціальні мережі, де на неї підписалися 22,8 тисяч фоловерів.
Кохана Яремчука шокувала своєю пікантністю
Христина під час останньої фотосесії була одягнена у чорний глянцевий кроп-топ з довгими рукавами, що облягає фігуру та підкреслює її стрункість. Талія дівчини оголена, а живіт прикрашає пірсинг.
Нижня частина образу — біла прозора мініспідниця, драпірована по всій довжині, з акцентом на талії у вигляді металевих ланцюжків. Під спідницею видно світлі легінси з вертикальними лініями, які підкреслюють сексуальність її стегон.
Завершують образ масивні сережки-кільця та металеві браслети.
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