Дружина Яремчука вразила пікантним образом у прозорій мініспідниці

Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина форварда грецького "Олімпіакоса", який достроково став чемпіоном країни, та збірної України Романа Яремчука ніколи не відзначалася екстравагантністю. Христина зазвичай публікувала звичайні фото в скромному одязі та іноді в купальнику.

Однак, цього разу Христина шокувала всіх у Instagram.

Реклама

Читайте також:

Зазначимо, що дівчина активно веде соціальні мережі, де на неї підписалися 22,8 тисяч фоловерів.

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Кохана Яремчука шокувала своєю пікантністю

Христина під час останньої фотосесії була одягнена у чорний глянцевий кроп-топ з довгими рукавами, що облягає фігуру та підкреслює її стрункість. Талія дівчини оголена, а живіт прикрашає пірсинг.

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Нижня частина образу — біла прозора мініспідниця, драпірована по всій довжині, з акцентом на талії у вигляді металевих ланцюжків. Під спідницею видно світлі легінси з вертикальними лініями, які підкреслюють сексуальність її стегон.

Завершують образ масивні сережки-кільця та металеві браслети.

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Нагадаємо, легендарний 40-річний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду нарешті повернеться додому.

Фігуристка Оксана Баюл — чим зараз займається колишня олімпійська чемпіонка.

"Ліверпуль" влітку запланував трансфер відомого гравця від якого в захваті Арне Слот.

Футбольний експерт Віктор Леоненко знайшов велику проблему в родинних зв'язках футболістів та керівництва київського "Динамо".