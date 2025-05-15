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Головна Спорт Дружина Яремчука здивувала пікантним образом в новій фотосесії

Дружина Яремчука здивувала пікантним образом в новій фотосесії

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Дата публікації: 15 травня 2025 07:24
Дружина Яремчука вразила пікантним образом у прозорій мініспідниці
Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина форварда грецького "Олімпіакоса", який достроково став чемпіоном країни, та збірної України Романа Яремчука ніколи не відзначалася екстравагантністю. Христина зазвичай публікувала звичайні фото в скромному одязі та іноді в купальнику.

Однак, цього разу Христина шокувала всіх у Instagram.

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Зазначимо, що дівчина активно веде соціальні мережі, де на неї підписалися 22,8 тисяч фоловерів.

Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik
Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Кохана Яремчука шокувала своєю пікантністю

Христина під час останньої фотосесії була одягнена у чорний глянцевий кроп-топ з довгими рукавами, що облягає фігуру та підкреслює її стрункість. Талія дівчини оголена, а живіт прикрашає пірсинг.

Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik
Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Нижня частина образу — біла прозора мініспідниця, драпірована по всій довжині, з акцентом на талії у вигляді металевих ланцюжків. Під спідницею видно світлі легінси з вертикальними лініями, які підкреслюють сексуальність її стегон.

Завершують образ масивні сережки-кільця та металеві браслети.

Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik
Кристина Яремчук
Христина Яремчук в новій фотосесії. Фото: instagram.com/ya_christinchik

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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