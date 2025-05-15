Жена Яремчука поразила пикантным образом в прозрачной мини-юбке

Жена Яремчука удивила пикантным образом в новой фотосессии
Жена форварда греческого "Олимпиакоса", который досрочно стал чемпионом страны, и сборной Украины Романа Яремчука никогда не отличалась экстравагантностью. Кристина обычно публиковала фото в скромной одежде и иногда в купальнике.
Однако, на этот раз Кристина шокировала всех в Instagram.
Отметим, что девушка активно ведет социальные сети, где на нее подписались 22,8 тысяч фолловеров.
Возлюбленная Яремчука шокировала своей пикантностью
Кристина во время последней фотосессии была одета в черный глянцевый кроп-топ с длинными рукавами, облегающий фигуру и подчеркивающий ее стройность. Талия девушки обнажена, а живот украшает пирсинг.
Нижняя часть образа — белая прозрачная мини-юбка, драпированная по всей длине, с акцентом на талии в виде металлических цепочек. Под юбкой видны светлые леггинсы с вертикальными линиями, которые подчеркивают сексуальность ее бедер.
Завершают образ массивные серьги-кольца и металлические браслеты.
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