Жена Яремчука поразила пикантным образом в прозрачной мини-юбке

Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Жена форварда греческого "Олимпиакоса", который досрочно стал чемпионом страны, и сборной Украины Романа Яремчука никогда не отличалась экстравагантностью. Кристина обычно публиковала фото в скромной одежде и иногда в купальнике.

Однако, на этот раз Кристина шокировала всех в Instagram.

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Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Возлюбленная Яремчука шокировала своей пикантностью

Кристина во время последней фотосессии была одета в черный глянцевый кроп-топ с длинными рукавами, облегающий фигуру и подчеркивающий ее стройность. Талия девушки обнажена, а живот украшает пирсинг.

Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Нижняя часть образа — белая прозрачная мини-юбка, драпированная по всей длине, с акцентом на талии в виде металлических цепочек. Под юбкой видны светлые леггинсы с вертикальными линиями, которые подчеркивают сексуальность ее бедер.

Завершают образ массивные серьги-кольца и металлические браслеты.

Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Кристина Яремчук в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ya_christinchik

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