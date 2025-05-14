Матвієнко заявив, що для Шахтаря Кубок був важливішим, ніж для Динамо

Матвієнко розкритикував одноклубника після перемоги над Динамо
У фіналі Кубка України донецький "Шахтар" здолав київське "Динамо". "Гірники" святкували перемогу у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.
Після гри результат матчу прокоментував захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко в ефірі УПЛ ТБ.
"Шахтарю" перемога була важливіша
Матвієнко зізнався, що був упевнений у тріумфі, відчуваючи це інтуїтивно. Також він підкреслив більшу важливість трофею для його команди ніж для "Динамо".
Коментуючи серію пенальті, Матвієнко з гумором назвав одноклубника Кауана Еліаса піжоном через його манеру виконання удару.
Перший удар бразильця відбив воротар "Динамо" Руслан Нещерет, але він порушив правила, залишивши лінію воріт завчасно. З другої спроби Еліас таки забив, що стало ключовим моментом у серії.
Ця перемога допомогла "Шахтарю" вийти у Лігу Європи попри результат у чемпіонаті. Тому, від того, що команда стане третьою в УПЛ, нічого не залежить.
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