Матвієнко заявив, що для Шахтаря Кубок був важливішим, ніж для Динамо

Микола Матвієнко. Фото: скриншот

У фіналі Кубка України донецький "Шахтар" здолав київське "Динамо". "Гірники" святкували перемогу у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.

Після гри результат матчу прокоментував захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко в ефірі УПЛ ТБ.

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"Шахтарю" перемога була важливіша

Матвієнко зізнався, що був упевнений у тріумфі, відчуваючи це інтуїтивно. Також він підкреслив більшу важливість трофею для його команди ніж для "Динамо".

Коментуючи серію пенальті, Матвієнко з гумором назвав одноклубника Кауана Еліаса піжоном через його манеру виконання удару.

Перший удар бразильця відбив воротар "Динамо" Руслан Нещерет, але він порушив правила, залишивши лінію воріт завчасно. З другої спроби Еліас таки забив, що стало ключовим моментом у серії.

Ця перемога допомогла "Шахтарю" вийти у Лігу Європи попри результат у чемпіонаті. Тому, від того, що команда стане третьою в УПЛ, нічого не залежить.

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