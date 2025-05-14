Матвиенко заявил, что для Шахтера Кубок был важнее, чем для Динамо

Николай Матвиенко. Фото: скриншот

В финале Кубка Украины донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо". "Горняки" праздновали победу в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

После игры результат матча прокомментировал защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире УПЛ ТВ.

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"Шахтеру" победа была важнее

Матвиенко признался, что был уверен в триумфе, чувствуя это интуитивно. Также он подчеркнул большую важность трофея для его команды чем для "Динамо".

Комментируя серию пенальти, Матвиенко с юмором назвал одноклубника Кауана Элиаса пижоном из-за его манеры исполнения удара.

Первый удар бразильца отразил вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, но он нарушил правила, покинув линию ворот раньше времени. Со второй попытки Элиас таки забил, что стало ключевым моментом в серии.

Эта победа помогла "Шахтеру" выйти в Лигу Европы несмотря на результат в чемпионате. Поэтому, от того, что команда станет третьей в УПЛ, ничего не зависит.

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