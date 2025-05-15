Пушич сделал неожиданное заявление о судействе в матче Шахтера с Динамо

Тренеры Александр Шовковский и Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич поблагодарил команду за победу в серии пенальти финала Кубка Украины. Наставник подчеркнул, что этот трофей имеет большое значения для "горняков".

Также Пушич коснулся темы спорного судейства в матче с "Динамо", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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"Шахтер" первым пропустил гол от "Динамо" в финале Кубка Украины. Однако "горнякам" удалось отыграться, и команды доиграли до серии пенальти при счете 1:1. Сама футбольная "лотерея" непросто складывалась для "Шахтера", одному из игроков команды пришлось перебить пенальти. Но в конце серии Ризнык справился с ударом Караваева, и "горняки" завоевали трофей.

Марино Пушич во время поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Пушич сказал о матче

Тренер "Шахтера" признал, что игра складывалась сложно для обеих команд, футболисты нервничали и допускали ошибки. "Горнякам" было сложно сдерживать атаки соперника, но футболисты донецкой команды играли самоотверженно потому, что понимали, насколько важной может стать для них победа.

Благодаря завоеванию трофея "Шахтер" сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. Марино Пушич отметил, что его подопечные смогли добиться результата благодаря характеру и хорошей физической подготовке.

Игровой эпизод матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Также тренер прокомментировал судейство, к которому были претензии у представителей обоих клубов. Пушич признал, что в матче действительно были спорные моменты, однако серьезных вопросов к бригаде арбитров у него нету.

"Независимо от того, выиграли бы мы или проиграли в этом матче, они очень неплохо отработали этим вечером. Иногда у меня есть комментарии по судейству, но я также должен отмечать и их хорошую работу, и сегодня они принимали хорошие решения. И в пользу соперника, и в нашу пользу", — заявил Пушич.

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