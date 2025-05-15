Пушич зробив несподівану заяву про суддівство в матчі Шахтаря з Динамо

Тренери Олександр Шовковський та Маріно Пушич перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич подякував команді за перемогу в серії пенальті фіналу Кубка України. Наставник підкреслив, що цей трофей має велике значення для "гірників".

Також Пушич торкнувся теми спірного суддівства в матчі з "Динамо", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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"Шахтар" першим пропустив гол від "Динамо" у фіналі Кубка України. Однак "гірникам" вдалося відігратися, і команди дограли до серії пенальті за рахунку 1:1. Сама футбольна "лотерея" непросто складалася для "Шахтаря", одному з гравців команди довелося перебити пенальті. Але наприкінці серії Різник впорався з ударом Караваєва, і "гірники" здобули трофей.

Маріно Пушич під час поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Пушич сказав про матч

Тренер "Шахтаря" визнав, що гра складалася складно для обох команд, футболісти нервували та припускалися помилок. "Гірникам" було складно стримувати атаки суперника, але футболісти донецької команди грали самовіддано тому, що розуміли, наскільки важливою може стати для них перемога.

Завдяки завоюванню трофея "Шахтар" зможе взяти участь у єврокубках наступного сезону. Маріно Пушич зазначив, що його підопічні змогли домогтися результату завдяки характеру і хорошій фізичній підготовці.

Ігровий епізод матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Також тренер прокоментував суддівство, до якого були претензії у представників обох клубів. Пушич визнав, що в матчі справді були спірні моменти, проте серйозних питань до бригади арбітрів у нього немає.

"Незалежно від того, виграли б ми чи програли в цьому матчі, вони дуже непогано відпрацювали цього вечора. Іноді в мене є коментарі щодо суддівства, але я також маю відзначати і їхню хорошу роботу, й сьогодні вони ухвалювали хороші рішення. І на користь суперника, і на нашу користь", — заявив Пушич.

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