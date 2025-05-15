Ребров викличе до збірної України дебютанта на відбір ЧС-2026

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної України Сергій Ребров був присутній на фіналі національного Кубка. Наставник бачив, як "Шахтар" обіграв "Динамо", й зробив висновки з цього протистояння.

Ребров збирається викликати до збірної України ще одного дебютанта, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

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За інформацією джерел, дебютний виклик до національної команди має отримати півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко. Його кандидатура розглядається для участі в Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, який відбудеться в червні в Торонто.

Артем Бондаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Дебютант у збірній України

Футболіст був одним із лідерів молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня і вже давно перебував на замітці у тренерського штабу. Його стабільна гра за "Шахтар" та висока інтенсивність на полі роблять Бондаренка логічним вибором для посилення середини поля "синьо-жовтих".

Збірна України проведе два товариські матчі: 7 червня проти Канади, а 10 червня зустрінеться з Новою Зеландією. Ці поєдинки стануть частиною підготовки до відбіркового циклу чемпіонату світу-2026.

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