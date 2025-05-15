Ребров викличе до збірної України дебютанта на відбір ЧС-2026

Ребров знайшов несподіване підсилення для збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров був присутній на фіналі національного Кубка. Наставник бачив, як "Шахтар" обіграв "Динамо", й зробив висновки з цього протистояння.
Ребров збирається викликати до збірної України ще одного дебютанта, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".
За інформацією джерел, дебютний виклик до національної команди має отримати півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко. Його кандидатура розглядається для участі в Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, який відбудеться в червні в Торонто.
Дебютант у збірній України
Футболіст був одним із лідерів молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня і вже давно перебував на замітці у тренерського штабу. Його стабільна гра за "Шахтар" та висока інтенсивність на полі роблять Бондаренка логічним вибором для посилення середини поля "синьо-жовтих".
Збірна України проведе два товариські матчі: 7 червня проти Канади, а 10 червня зустрінеться з Новою Зеландією. Ці поєдинки стануть частиною підготовки до відбіркового циклу чемпіонату світу-2026.
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