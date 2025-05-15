Мілевський пояснив, хто його вразив у Динамо та Шахтарі

Андрій Ярмоленко після голу. Фото: пресслужба "Динамо"

Фінал національного Кубка між "Шахтарем" та "Динамо" став гарячою темою для обговорення не тільки серед фанатів, а й серед легенд українського футболу. Один із них став колишній форвард збірної України.

Артем Мілевський поділився своїми враженнями про матч, який завершився перемогою донецького клубу в серії пенальті, повідомляє "Спорт-Экспрес в Україні".

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Ексфутболіст "Динамо" заявив, що київська команда виглядала впевненіше та сильніше під час гри, а пропущений м'яч став для неї шоком. Артем Мілевський зазначив, що рахунок 1:1 не відображає контролю, який кияни демонстрували до самого кінця зустрічі. Він чекав, що команда Олександра Шовковського заб'є другий гол.

Георгій Судаков проривається флангом. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Мілевський сказав про "Динамо" та "Шахтар"

Колишній футболіст не обійшов стороною і серію пенальті, назвавши її "лотереєю". Він зазначив, що Олександру Караваєву просто не пощастило, й це може трапитися з кожним. Окремо він похвалив Андрія Ярмоленка, назвавши його найкращим гравцем матчу і висловивши надію, що той поб'є рекорд Шацьких за голами в УПЛ.

Головний суддя заспокоює емоції футболістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Мілевський здивувався замінам, проведеним Олександром Шовковським. На його думку, прибирати Ярмоленка, Буяльського та Шапаренка було великою помилкою.

"У наш час такого не було. Лідерів залишали до кінця, навіть якщо вони ледве ходили. Тому що суперники їх бояться", — сказав Мілевський.

У складі "Шахтаря" експерт відзначив Аліссона та Еліаса, особливо останнього, за якого клуб заплатив 17 мільйонів.

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