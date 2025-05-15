Милевский объяснил, кто его впечатлил в Динамо и Шахтере

Андрей Ярмоленко после гола. Фото: пресс-служба "Динамо"

Финал национального Кубка между "Шахтером" и "Динамо" стал горячей темой для обсуждения не только среди фанатов, но и среди легенд украинского футбола. Один из них стал бывший форвард сборной Украины.

Артем Милевский поделился своими впечатлениями о матче, который завершился победой донецкого клуба в серии пенальти, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Экс-футболист "Динамо" заявил, что киевская команда смотрелась увереннее и сильнее по ходу игры, а пропущенный мяч стал для нее шоком. Артем Милевский отметил, что счет 1:1 не отражает контроля, который киевляне демонстрировали до самого конца встречи. Он ждал, что команда Александра Шовковского забьет второй гол.

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Что Милевский сказал о "Динамо" и "Шахтере"

Бывший футболист не обошел стороной и серию пенальти, назвав ее "лотереей". Он отметил, что Александру Караваеву просто не повезло, и это может случиться с каждым. Отдельно он похвалил Андрея Ярмоленко, назвав его лучшим игроком матча и выразив надежду, что тот побьет рекорд Шацких по голам в УПЛ.

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Милевский удивился заменам, поведенным Александром Шовковским. По его мнению, убирать Ярмоленко, Буяльского и Шапаренко было большой ошибкой.

"В наше время такого не было. Лидеров оставляли до конца, даже если они еле ходили. Потому что соперники их боятся", — сказал Милевский.

В составе "Шахтера" эксперт отметил Алиссона и Элиаса, особенно последнего, за которого клуб заплатил 17 миллионов.

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