В крови Бех-Романчук нашли запрещенное вещество

Марина Бех-Романчук после тренировки. Фото: instagram.com/marynabekh/

Одна из самых известных украинских легкоатлеток, Марина Бех-Романчук, временно отстранена от участия в соревнованиях. Новость о положительном допинг-тесте спортсменки стала неожиданностью для украинского спортивного сообщества и вызвала волну обсуждений.

Информацию официально подтвердила независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

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В среду, 14 мая, на сайте AIU было опубликовано решение об отстранении Бех-Романчук от участия в стартах. При этом конкретный срок санкций пока не назван. Сообщается, что в пробе украинки была обнаружена запрещенная субстанция тестостерон. Его наличие нарушает пункты 2.1 и 2.2 антидопингового кодекса. Спортсменке грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Бех-Романчук может потерять два сезона

Срок дисквалификации может быть сокращен до двух лет при условии, что будет доказано ненамеренное попадание вещества в организм. Но даже в этом случае последствия для карьеры легкоатлетки могут быть серьезными: ближайшие крупные старты могут пройти без нее.

Марина Бех-Романчук на стадионе. Фото: instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук должна была принять участие в этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Это должен был стать ее первый старт после восьмимесячного перерыва. Однако перед началом соревнований ее фамилия исчезла из списка участниц.

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