У крові Бех-Романчук знайшли заборонену речовину

Марина Бех-Романчук після тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Одну з найвідоміших українських легкоатлеток, Марину Бех-Романчук, тимчасово відсторонено від участі в змаганнях. Новина про позитивний допінг-тест спортсменки стала несподіванкою для української спортивної спільноти та викликала хвилю обговорень.

Інформацію офіційно підтвердила незалежна організація з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

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У середу, 14 травня, на сайті AIU було опубліковано рішення про відсторонення Бех-Романчук від участі в стартах. При цьому конкретного терміну санкцій поки що не названо. Повідомляється, що в пробі українки було виявлено заборонену субстанцію тестостерон. Його наявність порушує пункти 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу. Спортсменці загрожує дискваліфікація на строк до чотирьох років.

Бех-Романчук може втратити два сезони

Термін дискваліфікації може бути скорочено до двох років за умови, що буде доведено ненавмисне потрапляння речовини в організм. Але навіть у цьому випадку наслідки для кар'єри легкоатлетки можуть бути серйозними: найближчі великі старти можуть пройти без неї.

Марина Бех-Романчук на стадіоні. Фото: instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук мала взяти участь в етапі Діамантової ліги в Досі. Це мав стати її перший старт після восьмимісячної перерви. Однак перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.

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