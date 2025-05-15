Реал запросить талант з АПЛ за 50 млн на прохання Хабі Алонсо

Хабі Алонсо прощається з "Баєром". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Після чуток про призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера "Реала" мадридський клуб почав планувати кадрове посилення на літо. Наставник уже обговорив із керівництвом трансферні пріоритети та зробив акцент на зміцнення оборони.

Головний акцент буде зроблено не тільки на досвідчених зірок, а й на молодих, універсальних футболістів, здатних швидко адаптуватися до вимог нової філософії клубу. Один із таких гравців уже опинився в центрі уваги, повідомляє Mirror.

Реклама

Читайте також:

Попри інтерес з боку топклубів АПЛ та Бундесліги, саме "Реал" наразі лідирує в трансферних перегонах. Ім'я гравця довго трималося в таємниці, але тепер стало відомо, хто може посилити захист мадридців уже цього літа.

Який гравець посилить влітку "Реал"

Йдеться про 20-річного центрального захисника "Борнмута" Діна Гейсена. Уродженець Іспанії з голландським корінням лише рік тому перейшов із "Ювентуса" до АПЛ, але вже встиг привернути увагу "Челсі", "Арсеналу", "Ліверпуля" та "Баварії". Однак саме "Реал" готовий першим активувати клаусулу в 50 млн фунтів.

Дін Гейсен і тренер "Борнмута" Андоні Іраола. Фото: Reuters/Matthew Childs

У мадридців залишилися хороші зв'язки з оточенням Гейсена ще з тих часів, коли він тільки збирався переїхати до Італії. Тепер же ці контакти спрацювали: гравець схиляється до повернення в Іспанію, попри конкуренцію з боку англійських грандів.

"Мадрид — це великий клуб. Мені дзвонили друзі й казали: "Іди в Реал! " — я сміявся. А один навіть тягне в Барселону", — з посмішкою розповідав сам Гейсен у недавньому інтерв'ю.

Схоже, остаточне рішення близько, й новий "Реал" Алонсо готовий будуватися з молодими й амбітними.

Нагадаємо, форвардом збірної України Артемом Довбиком зацікавлений один із клубів англійської Прем'єр-ліги.

У Кріштіану Роналду теж з'явилася можливість повернутися в чемпіонат Англії.

Маріно Пушич здивував міркуваннями про суддівство після фіналу Кубка України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс несподівано заговорив про тренерські перестановки.