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Хаби Алонсо попросил усилить Реал перспективным игроком

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Дата публикации 15 мая 2025 11:34
Реал пригласит талант из АПЛ за 50 млн по просьбе Хаби Алонсо
Хаби Алонсо прощается с "Байером". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

После слухов о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера "Реала" мадридский клуб начал планировать кадровое усиление на лето. Наставник уже обсудил с руководством трансферные приоритеты и сделал акцент на укрепление обороны. 

Главный упор будет сделан не только на опытных звезд, но и на молодых, универсальных футболистов, способных быстро адаптироваться к требованиям новой философии клуба. Один из таких игроков уже оказался в центре внимания, сообщает Mirror

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Несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ и Бундеслиги, именно "Реал" сейчас лидирует в трансферной гонке. Имя игрока долго держалось в тайне, но теперь стало известно, кто может усилить защиту мадридцев уже этим летом. 

Какой игрок усилит летом "Реал" 

Речь идет о 20-летнем центральном защитнике "Борнмута" Дине Хейсене. Уроженец Испании с голландскими корнями всего год назад перешел из "Ювентуса" в АПЛ, но уже успел привлечь внимание "Челси", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Баварии". Однако именно "Реал" готов первым активировать клаусулу в 50 млн фунтов. 

Дин Хейсен
Дин Хейсен и тренер "Борнмута" Андони Ираола. Фото: Reuters/Matthew Childs

У мадридцев остались хорошие связи с окружением Хейсена еще с тех времен, когда он только собирался переехать в Италию. Теперь же эти контакты сработали: игрок склоняется к возвращению в Испанию, несмотря на конкуренцию со стороны английских грандов. 

"Мадрид — это большой клуб. Мне звонили друзья и говорили: "Иди в Реал!" — я смеялся. А один даже тянет в Барселону", — с улыбкой рассказывал сам Хейсен в недавнем интервью. 

Похоже, окончательное решение близко, и новый "Реал" Алонсо готов строиться с молодыми и амбициозными. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик заинтересован один из клубов английской Премьер-лиги. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Борнмут Хаби Алонсо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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