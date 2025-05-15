Реал пригласит талант из АПЛ за 50 млн по просьбе Хаби Алонсо

Хаби Алонсо прощается с "Байером". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

После слухов о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера "Реала" мадридский клуб начал планировать кадровое усиление на лето. Наставник уже обсудил с руководством трансферные приоритеты и сделал акцент на укрепление обороны.

Главный упор будет сделан не только на опытных звезд, но и на молодых, универсальных футболистов, способных быстро адаптироваться к требованиям новой философии клуба. Один из таких игроков уже оказался в центре внимания, сообщает Mirror.

Реклама

Читайте также:

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ и Бундеслиги, именно "Реал" сейчас лидирует в трансферной гонке. Имя игрока долго держалось в тайне, но теперь стало известно, кто может усилить защиту мадридцев уже этим летом.

Какой игрок усилит летом "Реал"

Речь идет о 20-летнем центральном защитнике "Борнмута" Дине Хейсене. Уроженец Испании с голландскими корнями всего год назад перешел из "Ювентуса" в АПЛ, но уже успел привлечь внимание "Челси", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Баварии". Однако именно "Реал" готов первым активировать клаусулу в 50 млн фунтов.

Дин Хейсен и тренер "Борнмута" Андони Ираола. Фото: Reuters/Matthew Childs

У мадридцев остались хорошие связи с окружением Хейсена еще с тех времен, когда он только собирался переехать в Италию. Теперь же эти контакты сработали: игрок склоняется к возвращению в Испанию, несмотря на конкуренцию со стороны английских грандов.

"Мадрид — это большой клуб. Мне звонили друзья и говорили: "Иди в Реал!" — я смеялся. А один даже тянет в Барселону", — с улыбкой рассказывал сам Хейсен в недавнем интервью.

Похоже, окончательное решение близко, и новый "Реал" Алонсо готов строиться с молодыми и амбициозными.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик заинтересован один из клубов английской Премьер-лиги.

У Криштиану Роналду тоже появилась возможность вернуться в чемпионат Англии.

Марино Пушич удивил рассуждениями о судействе после финала Кубка Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис неожиданно заговорил о тренерских перестановках.