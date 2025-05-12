Бех-Романчук відновила кар'єру та претендуватиме на титули

Марина Бех-Романчук під час тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук офіційно відновлює спортивну кар'єру після тривалої паузи. Спортсменка увійшла до заявки на етап Діамантової ліги, який пройде в столиці Катару.

Цей старт стане для неї першим за останні вісім місяців, нагадує "Суспільне Спорт".

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Після Олімпіади-2024 у Парижі, де Марина Бех-Романчук виступала в секторі потрійного стрибка, вона взяла паузу в кар'єрі, зосередившись на відновленні та підготовці до наступного сезону. Змагання в Досі стануть символічним поверненням спортсменки на міжнародну арену. У столиці Франції українка не змогла пробитися до фіналу, що й стало приводом тимчасово зупинити виступи.

Повернення після паузи

Етап Діамантової ліги в Досі відбудеться в п'ятницю, 16 травня. Змагання в секторі потрійного стрибка розпочнуться о 18:20 за київським часом. У прямому ефірі турнір можна буде побачити на платформі "Суспільне Спорт" та на YouTube-каналі мовника, який є офіційним транслятором серії в Україні.

Марина Бех-Романчук минулого літа провела лише один старт у рамках Діамантової ліги — посіла третє місце в Монако. Це стало продовженням її серії успішних виступів: п'ять поспіль фінішів у найкращих 3 на етапах престижної серії підтверджують статус українки як однієї з найсильніших у дисципліні.

Марина Бех-Романчук продовжує набирати оптимальну форму. Фото: instagram.com/marynabekh/

З ким битиметься українка

Конкуренція в секторі буде серйозною. Серед суперниць Бех-Романчук — олімпійська чемпіонка Парижа Теа Лафон (особистий рекорд 15.02 м), віцечемпіонка Шаніка Рікетс (15.03 м), а також бронзова призерка Євро-2025 Сенні Салмінен та сербка Івана Шпанович, яка повернеться до потрійного стрибка вперше з 2022 року. Загалом виступлять 10 спортсменок, з яких три найкращі розіграють медалі в шостій фінальній спробі.

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