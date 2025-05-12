Бех-Романчук возобновила карьеру и будет претендовать на титулы

Марина Бех-Романчук во время тренировки. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук официально возобновляет спортивную карьеру после длительной паузы. Спортсменка вошла в заявку на этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в столице Катара.

Этот старт станет для нее первым за последние восемь месяцев, напоминает "Суспільне Спорт".

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После Олимпиады-2024 в Париже, где Марина Бех-Романчук выступала в секторе тройного прыжка, она взяла паузу в карьере, сосредоточившись на восстановлении и подготовке к следующему сезону. Соревнования в Дохе станут символическим возвращением спортсменки на международную арену. В столице Франции украинка не смогла пробиться в финал, что и стало поводом временно остановить выступления.

Возвращение после паузы

Этап Бриллиантовой лиги в Дохе состоится в пятницу, 16 мая. Соревнования в секторе тройного прыжка начнутся в 18:20 по киевскому времени. В прямом эфире турнир можно будет увидеть на платформе "Суспільне Спорт" и на YouTube-канале вещателя, который является официальным транслятором серии в Украине.

Марина Бех-Романчук прошлым летом провела лишь один старт в рамках Бриллиантовой лиги — заняла третье место в Монако. Это стало продолжением ее серии успешных выступлений: пять подряд финишей в топ-3 на этапах престижной серии подтверждают статус украинки как одной из сильнейших в дисциплине.

Марина Бех-Романчук продолжает набирать оптимальную форму. Фото: instagram.com/marynabekh/

С кем сразится украинка

Конкуренция в секторе будет серьезной. Среди соперниц Бех-Романчук — олимпийская чемпионка Парижа Теа Лафон (личный рекорд 15.02 м), вице-чемпионка Шаника Рикетс (15.03 м), а также бронзовый призер Евро-2025 Сенни Салминен и сербка Ивана Шпанович, которая вернется к тройному прыжку впервые с 2022 года. Всего выступят 10 спортсменок, из которых три лучшие разыграют медали в шестой финальной попытке.

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