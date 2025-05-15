Ребров вызовет в сборную Украины дебютанта на отбор ЧМ-2026

Сергей Ребров во время матча. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал на финале национального Кубка. Наставник видел, как "Шахтер" обыграл "Динамо", и сделал выводы из этого противостояния.

Ребров собирается вызвать в сборную Украины еще одного дебютанта, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".

Реклама

Читайте также:

По информации источников, дебютный вызов в национальную команду должен получить полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко. Его кандидатура рассматривается для участия в Турнире четырех наций Canadian Shield, который состоится в июне в Торонто.

Артем Бондаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Дебютант в сборной Украины

Футболист был одним из лидеров молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня и уже давно находился на заметке у тренерского штаба. Его стабильная игра за "Шахтер" и высокая интенсивность на поле делают Бондаренко логичным выбором для усиления середины поля "сине-желтых".

Сборная Украины проведет два товарищеских матча: 7 июня против Канады, а 10 июня встретится с Новой Зеландией. Эти поединки станут частью подготовки к отборочному циклу чемпионата мира-2026.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о результате досрочной замены тренера.

Артем Довбик вызвал интерес у еще одного клуба, на этот раз из английской Премьер-лиги.

Криштиану Роналду оказался на радаре у нескольких европейских команд и готов рассмотреть предложения.

Артем Милевский объяснил, кто виноват в поражении "Динамо" в финале Кубка Украины.