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Ребров нашел неожиданное усиление для сборной Украины

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Дата публикации 15 мая 2025 15:01
Ребров вызовет в сборную Украины дебютанта на отбор ЧМ-2026
Сергей Ребров во время матча. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал на финале национального Кубка. Наставник видел, как "Шахтер" обыграл "Динамо", и сделал выводы из этого противостояния. 

Ребров собирается вызвать в сборную Украины еще одного дебютанта, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital". 

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По информации источников, дебютный вызов в национальную команду должен получить полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко. Его кандидатура рассматривается для участия в Турнире четырех наций Canadian Shield, который состоится в июне в Торонто. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Дебютант в сборной Украины 

Футболист был одним из лидеров молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня и уже давно находился на заметке у тренерского штаба. Его стабильная игра за "Шахтер" и высокая интенсивность на поле делают Бондаренко логичным выбором для усиления середины поля "сине-желтых". 

Сборная Украины проведет два товарищеских матча: 7 июня против Канады, а 10 июня встретится с Новой Зеландией. Эти поединки станут частью подготовки к отборочному циклу чемпионата мира-2026. 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о результате досрочной замены тренера. 

Артем Довбик вызвал интерес у еще одного клуба, на этот раз из английской Премьер-лиги. 

Криштиану Роналду оказался на радаре у нескольких европейских команд и готов рассмотреть предложения. 

Артем Милевский объяснил, кто виноват в поражении "Динамо" в финале Кубка Украины. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Сергей Ребров Артем Бондаренко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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