Зеленский обсудил с Инфантино и Шевченко роль футбола в достижении мира

Владимир Зеленский. Фото: Официальный канал Президента Украины — Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по видеосвязи с главой ФИФА Джанни Инфантино и руководителем УАФ Андреем Шевченко. Глава государства общался с функционерами о футболе и мире.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Джанни Инфантино и Андрей Шевченко. Фото: Официальный канал Президента Украины — Владимира Зеленского

Зеленский поблагодарил Инфантино

Президент Украины сообщил, что поблагодарил Инфантино за поддержку и подчеркнул, что спорт имеет значительное влияние на общества и государства. Поэтому он высоко ценит сильную позицию ФИФА ради достижения справедливого мира.

Зеленский призвал к совместной работе для скорейшего прекращения огня и достойного завершения войны, подчеркнув важность дипломатии.

При этом, Зеленский призвал Москву сделать реальные шаги к завершению конфликта, а не имитировать усилия.

"Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение.

В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию", — говорится в сообщении Зеленского.

Также Президент выразил благодарность за поддержку украинцев, в частности спортсменов и детей, и уверенность в дальнейшем сотрудничестве с ФИФА.

Отметим, что ФИФА в 2022-м году отстранила Россию от всех международных соревнований. Однако, сейчас Инфантино постоянно в своих выступлениях подчеркивает необходимость возвращения россиян.

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