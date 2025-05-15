Олимпийский чемпион Парижа отказался от награды и продал медаль

Юджин Омалла (крайний слева) в составе сборной Нидерландов. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

Олимпийская медаль является символ мечты, десятилетий тренировок и мгновений славы. Но иногда она становится не только спортивной реликвией, но и шансом изменить чью-то жизнь.

Один из героев Олимпиады-2024 в Париже принял неожиданное решение, которое вызвало широкий резонанс, сообщает Eurosport France.

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Молодой 21-летний легкоатлет Юджин Омалла, который представляет сборную Нидерландов, вместе с командой выиграл золото в смешанной эстафете 4х400 метров. Они опередили фаворитов из США и Великобритании, а сам финал стал одним из самых эмоциональных эпизодов Игр-2024.

Спустя менее года после триумфа спортсмен сообщил, что выставляет свою золотую олимпийскую медаль на аукцион. Новость об этом вызвала волну вопросов: неужели чемпион столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями?

Юджин Омалла на дистанции. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

Почему Юджин Омалла продает медаль

Как отметил сам легкоатлет, его решение не связано с желанием заработать или с личным кризисом. Он подчеркнул, что хочет использовать свою медаль как ресурс, который может принести пользу другим людям.

Юджин Омалла во время забега. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

По словам Омаллы, большая часть вырученных с аукциона средств будет направлена в благотворительную организацию, основанную его родителями. Эта организация занимается образовательными и медицинскими проектами в Уганде — стране, откуда родом семья спортсмена.

"Это одна из величайших побед в моей карьере. Я всегда буду гордиться этой медалью. Но сейчас она может послужить чему-то большему — помочь детям, которым нужна поддержка", — объяснил Юджин Омалла.

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