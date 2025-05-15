Олімпійський чемпіон Парижа відмовився від нагороди та продав медаль

Юджин Омалла (крайній ліворуч) у складі збірної Нідерландів. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

Олімпійська медаль є символ мрії, десятиліть тренувань та миттєвостей слави. Але іноді вона стає не лише спортивною реліквією, а й шансом змінити чиєсь життя.

Один із героїв Олімпіади-2024 у Парижі ухвалив несподіване рішення, що викликало широкий резонанс, повідомляє Eurosport France.

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Молодий 21-річний легкоатлет Юджин Омалла, який представляє збірну Нідерландів, разом із командою виграв золото у змішаній естафеті 4х400 метрів. Вони випередили фаворитів зі США та Великої Британії, а сам фінал став одним із найемоційніших епізодів Ігор-2024.

За менш ніж рік після тріумфу спортсмен повідомив, що виставляє свою золоту олімпійську медаль на аукціон. Новина про це викликала хвилю запитань: невже чемпіон зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами?

Юджин Омалла на дистанції. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

Чому Юджин Омалла продає медаль

Як зазначив сам легкоатлет, його рішення не пов'язане з бажанням заробити чи з особистою кризою. Він підкреслив, що хоче використати свою медаль як ресурс, який може принести користь іншим людям.

Юджин Омалла під час забігу. Фото: instagram.com/eugeneomalla/

За словами Омалли, більша частина виручених з аукціону коштів буде спрямована в благодійну організацію, засновану його батьками. Ця організація займається освітніми та медичними проєктами в Уганді — країні, звідки родом сім'я спортсмена.

"Це одна з найбільших перемог у моїй кар'єрі. Я завжди буду пишатися цією медаллю. Але зараз вона може послужити чомусь більшому — допомогти дітям, яким потрібна підтримка", — пояснив Юджин Омалла.

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