Делегация УАФ во главе с Шевченко приняла участие в Конгрессе ФИФА

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Делегация Украинской ассоциации футбола приняла участие в 75-м Конгрессе ФИФА, который состоялся в столице Парагвая — Асунсьоне. Украину на форуме представляли президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко.

Об этом сообщает УАФ в пятницу, 16 мая.

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После завершения официальной части Конгресса состоялось важное событие — видеосвязь между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Андрей Шевченко, во время разговора ключевой темой стал вопрос возвращения мира в Украину.

"Главная встреча состоялась уже после Конгресса. Нам удалось организовать частное общение Президента Украины с главой ФИФА. Речь шла о чрезвычайно важной теме — установлении мира. Президент Зеленский отметил, что спорт имеет огромное влияние на общества и государства во всем мире. Поэтому чрезвычайно важно, что ФИФА поддерживает стремление к справедливому и длительному миру", — отметил Андрей Шевченко.

Он также добавил, что сегодня каждый ресурс, в частности футбол, должен быть задействован для достижения общей цели — завершения войны. Украинская сторона поблагодарила международных партнеров за постоянную поддержку.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко — они обсудили роль футбола как инструмента единения и важность спорта для поддержки мира и гуманитарных инициатив.

Кроме того, в Сербии состоялся Конгресс УЕФА, который сопровождался рядом громких скандалов и стал неудачным для украинской делегации — ее представитель потерпел поражение во время выборов.

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