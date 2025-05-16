Скандал у Поліссі — відома причина звільнення Ашура

Колишній тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: instagram.com/fcpolissya/

У "Поліссі" відбулися різкі кадрові перестановки. Клуб розлучився з головним тренером Імадом Ашуром, а причиною стала низка вимог, які наставник висунув на особистій зустрічі з президентом клубу Геннадієм Буткевичем.

Рішення про звільнення Ашура ухвалили 11 травня, повідомив журналіст Дмитро Пасічник.

Реклама

Читайте також:

Імад Ашур попросив президента клубу Геннадія Буткевича провести серйозні зміни в структурі клубу. Серед запитів наставника були: працевлаштування Андрія Колісника в структурі клубу, призначення Гліба Платова директором академії, а також повна зміна тренерського штабу юнацької команди U19. Новим наставником юнацького складу він пропонував призначити Кирила Мазура.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Хто порадив Буткевичу звільнити Ашура

Джерела повідомляють, що після зустрічі президент "Полісся" проконсультувався з В'ячеславом Шевчуком, одним із ключових людей у проєкті, та ухвалив рішення негайно припинити співпрацю з Ашуром. Керівництво клубу розцінило вимоги як спробу тиску.

У "Поліссі" вже не вперше виникають напружені ситуації навколо внутрішнього менеджменту та молодіжних команд. Клуб активно інвестує в розвиток інфраструктури та академії, а будь-які спроби несанкціонованого впливу сприймаються жорстко.

Після 28 турів УПЛ житомирське "Полісся" посідає 5-те місце в таблиці.

Нагадаємо, було опубліковано список найбагатших спортсменів світу — як їм вдалося заробити свої статки.

Кріштіану Роналду готується оголосити про перехід в один із клубів англійської Прем'єр-ліги.

Італійські клуби розглядають можливість трансферу одного з лідерів збірної України.

Колишній голкіпер "Динамо" Георгій Бущан зумів домогтися важливого досягнення в чемпіонаті Саудівської Аравії.