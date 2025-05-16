Забарний отримати вигідну пропозицію з Італії

Забарний бореться з Райсом за м'яч. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний готується до серйозних змін у кар'єрі. Він може стати другим захисником "вишень", який залишить команду наприкінці сезону.

У Забарного будуть пропозиції від клубів з Англії та Італії, повідомляє Daily Mail.

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Дін Гейсенс стане не єдиним захисником "Борнмута", який влітку піде з команди. Молодий іспанець підпише контракт із мадридським "Реалом", а його партнер по обороні "вишень" Ілля Забарний може опинитися в чемпіонаті Італії. Керівництво "Борнмута" вже ухвалило рішення щодо майбутнього українського футболіста.

Що чекає на Забарного

Контракт захисника збірної України з "вишнями" діє до літа 2029 року. Це означає, що "Борнмут" може диктувати свої умови під час переговорів з іншими клубами щодо трансферу гравця. Англійський клуб ухвалив рішення збільшити вартість Забарного до 50 млн євро, що може відлякати частину потенційних покупців.

Ілля Забарний перед тренуванням. Фото: instagram.com/afcb/

На гравця, як і раніше, претендує лондонський "Тоттенгем", який повернеться до питання посилення складу фіналу Ліги Європи з "Манчестер Юнайтед". Для "шпор" висока трансферна вартість гравця не стане проблемою.

Також відомо, що Забарний входить до планів тренерського штабу міланського "Інтера", який влітку планує оновити й омолодити склад. Місцеві журналісти писали, що "Ювентус" теж виявляв інтерес до Іллі, однак "стара синьйора" поки що займається розв'язуванням тренерського питання.

У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв 37 матчів у всіх турнірах. "Борнмут" хотів би зберегти гравця, але готовий до переговорів та чекає на пропозиції.

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