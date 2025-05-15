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Головна Спорт Судаков зацікавив ще один європейський топ-клуб

Судаков зацікавив ще один європейський топ-клуб

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Дата публікації: 15 травня 2025 20:07
Судаков може перейти не в Наполі, а в португальський клуб
Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Наступним клубом українського півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова може стати не італійський "Наполі". Запропоновані 35 млн євро не влаштовують "гірників".

Наразі на футболіста є й інші претенденти, повідомив портал Glorisio 1904 з посиланням на Record.

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Куди може перейти Судаков

Джерела повідомили, що у послугах 22-річного українського футболіста зацікавлений португальський "Порту".

Президент "Порту" Андре Віллаш Боаш наразі шукає заміну для Ніко Гонсалеса, який раніше перебрався в "Манчестер Сіті".

Джерела стверджують, що "Порту" вже запропонував "Шахтарю" 15 млн євро та 50% від наступного продажу Судакова.

Ще одним претендентом на Судакова може стати "Бенфіка", де свого друга просуває воротар команди Анатолій Трубін.

Цього сезону Судаков у 36 матчах у всіх турнірах забив 13 м’ячів та віддав шість асистів.

У Судакова чинний контракт з "Шахтарем" закінчиться 31 грудня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 32 млн євро.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду може повернутись в найкращий чемпіонат світу.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Порту Георгій Судаков
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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