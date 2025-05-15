Судаков может перейти не в Наполи, а в португальский клуб

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Следующим клубом украинского полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова может стать не итальянский "Наполи". Предложенные 35 млн евро не устраивают "горняков".

Сейчас на футболиста есть и другие претенденты, сообщил портал Glorisio 1904 со ссылкой на Record.

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Куда может перейти Судаков

Источники сообщили, что в услугах 22-летнего украинского футболиста заинтересован португальский "Порту".

Президент "Порту" Андре Виллаш Боаш сейчас ищет замену для Нико Гонсалеса, который ранее перебрался в "Манчестер Сити".

Источники утверждают, что "Порту" уже предложил "Шахтеру" 15 млн евро и 50% от следующей продажи Судакова.

Еще одним претендентом на Судакова может стать "Бенфика", где своего друга продвигает вратарь команды Анатолий Трубин.

В этом сезоне Судаков в 36 матчах во всех турнирах забил 13 мячей и отдал шесть ассистов.

У Судакова действующий контракт с "Шахтером" истечет 31 декабря 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 32 млн евро.

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