Судаков назвал Кубок Украины самым важным трофеем в карьере

Судаков после победы в КУ заявил, что тот важнее чемпионства
В финале Кубка Украины киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру". Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "горняки" победили.
После игры в эфире УПЛ ТВ полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о важности матча.
Для Судакова Кубок важнее чемпионата
Полузащитник "Шахтера" назвал Кубок Украины самым эмоциональным трофеем в своей карьере, важнее даже двух подряд чемпионств и прошлогоднего Кубка.
Судаков подчеркнул сложность сезона, где команда заняла лишь третье место в чемпионате. Поэтому эту победу они считали принципиальной, еще и против "Динамо".
Также Судаков выразил гордость за команду, которая выложилась на поле, и уверенно заявил, что титул заслужен.
"Я только могу гордиться сегодня нашей командой, нашими ребятами, которые отдали все на поле. Я считаю, что сегодня победа была на 100% заслуженной", — сказал Судаков.
Судаков признался, что перед матчем провел лишь две тренировки в основной группе. Полностью еще не восстановился, ведь до сих пор чувствует боль. Однако он специально готовился именно к этой игре и вместе с врачами и реабилитологами сделал все возможное, чтобы выйти в стартовом составе.
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