Судаков назвал Кубок Украины самым важным трофеем в карьере

Георгий Судаков. Фото: скриншот

В финале Кубка Украины киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру". Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "горняки" победили.

После игры в эфире УПЛ ТВ полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о важности матча.

Реклама

Читайте также:

Для Судакова Кубок важнее чемпионата

Полузащитник "Шахтера" назвал Кубок Украины самым эмоциональным трофеем в своей карьере, важнее даже двух подряд чемпионств и прошлогоднего Кубка.

Судаков подчеркнул сложность сезона, где команда заняла лишь третье место в чемпионате. Поэтому эту победу они считали принципиальной, еще и против "Динамо".

Также Судаков выразил гордость за команду, которая выложилась на поле, и уверенно заявил, что титул заслужен.

"Я только могу гордиться сегодня нашей командой, нашими ребятами, которые отдали все на поле. Я считаю, что сегодня победа была на 100% заслуженной", — сказал Судаков.

Судаков признался, что перед матчем провел лишь две тренировки в основной группе. Полностью еще не восстановился, ведь до сих пор чувствует боль. Однако он специально готовился именно к этой игре и вместе с врачами и реабилитологами сделал все возможное, чтобы выйти в стартовом составе.

Напомним, 40-летняя португальская легенда Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и вернуться домой.

Фигуристка Оксана Баюл является первой олимпийской чемпионкой в истории Украины — чем сейчас занимается.

"Ливерпуль" летом оформит трансфер игрока, который нравится Арне Слоту.

Виктор Леоненко нашел большую проблему в киевском "Динамо".