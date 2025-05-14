Судаков назвав Кубок України найважливішим трофеєм у карʼєрі

Георгій Судаков. Фото: скриншот

У фіналі Кубка України київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю". Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті "гірники" перемогли.

Після гри в ефірі УПЛ ТБ півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про важливість матчу.

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Для Судакова Кубок важливіший за чемпіонат

Півзахисник "Шахтаря" назвав Кубок України найемоційнішим трофеєм у своїй кар’єрі, важливішим навіть за два поспіль чемпіонства та минулорічний Кубок.

Судаков підкреслив складність сезону, де команда посіла лише третє місце в чемпіонаті. Тому цю перемогу вони вважали принциповою, ще й проти "Динамо".

Також Судаков висловив гордість за команду, яка виклалася на полі, і впевнено заявив, що титул заслужений.

"Я тільки можу пишатися сьогодні нашою командою, нашими хлопцями, які віддали все на полі. Я вважаю, що сьогодні перемога була на 100% заслуженою", — сказав Судаков.

Судаков зізнався, що перед матчем провів лише два тренування в основній групі. Повністю ще не відновився, адже досі відчуває біль. Проте він спеціально готувався саме до цієї гри та разом з лікарями та реабілітологами зробив усе можливе, щоб вийти в стартовому складі.

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