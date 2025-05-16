Забарный получить выгодное предложение из Италии

Забарный борется с Райсом за мяч. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный готовится к серьезным переменам в карьере. Он может стать вторым защитником "вишен", который покинут команду в конце сезона.

У Забарного будут предложения от клубов из Англии и Италии, сообщает Daily Mail.

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Дин Хейсенс станет не единственным защитником "Борнмута", который летом уйдет из команды. Молодой испанец подпишет контракт с мадридским "Реалом", а его партнер по обороне "вишен" Илья Забарный может оказаться в чемпионате Италии. Руководство "Борнмута" уже приняло решение по поводу будущего украинского футболиста.

Что ждет Забарного

Контракт защитника сборной Украины с "вишнями" действует до лета 2029 года. Это означает, что "Борнмут" может диктовать свои условия при переговорах с другими клубами по поводу трансфера игрока. Английский клуб принял решение увеличить стоимость Забарного до 50 млн евро, что может отпугнуть часть потенциальных покупателей.

Илья Забарный перед тренировкой. Фото: instagram.com/afcb/

На игрока по-прежнему претендует лондонский "Тоттенхэм", который вернется к вопросу усиления состава финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Для "шпор" высокая трансферная стоимость игрока не станет проблемой.

Также известно, что Забарный входит в планы тренерского штаба миланского "Интера", который летом планирует обновить и омолодить состав. Местные журналисты писали, что "Ювентус" тоже проявлял интерес к Илье, однако "старая синьора" пока занимается решением тренерского вопроса.

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл 37 матчей во всех турнирах. "Борнмут" хотел бы сохранить игрока, но готов к переговорам и ждет предложений.

Напомним, Криштиану Роналду уже летом может подписать контракт с известным английским клубом.

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