Как выглядит Кристина Шацких — стильная и умная девушка Николая Шапаренко

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко был виновником гола "Шахтера" в финале Кубка Украины. Ситуация для футболиста тяжелая, но ему есть кому дома поднять мораль.

Николая всегда может поддержать девушка Кристина, которая также является дочерью легенды клуба Максима Шацких, сообщил портал Новини.LIVE.

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Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Кристина популярна в соцсетях. Сейчас она имеет 17,4 тысячи фолловеров в Instagram.

У Шапаренко роман с красавицей

Кристина благодаря своему отцу имеет узбекские корни, но свою жизнь пока связывает с Украиной. Не секрет, что Николай хочет играть в топовых лигах Европы, и тогда его девушка встанет перед важным выбором.

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Кристина имеет не только красивую внешность, но она еще и умная девушка. К тому же у нее юридическое образование, она умеет петь, любит делать профессиональные фото и имеет бренд одежды.

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Также интересно, что в отличие от многих других девушек или жен футболистов, у Кристины трудно найти в соцсетях откровенные фото. Стиль Шацких является более изящным и классическим.

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