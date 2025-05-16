Як виглядає Христина Шацьких — стильна та розумна дівчина Миколи Шапаренка

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко був винуватцем голу "Шахтаря" в фіналі Кубка України. Ситуація для футболіста важка, але йому є кому вдома підняти мораль.

Миколу завжди може підтримати дівчина Христина, яка також є донькою легенди клуба Максима Шацьких, повідомив портал Новини.LIVE.

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Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Христина популярна в соцмережах. Наразі вона має 17,4 тисяч фоловерів у Instagram.

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Христина завдяки своєму батьку має узбецьке коріння, але своє життя поки пов’язує з Україною. Не секрет, що Микола хоче грати в топових лігах Європи й тоді його дівчина постане перед важливим питанням.

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Христина має не лише гарну зовнішність, але вона ще й розумна дівчина. До того ж у неї юридична освіта, вона вміє співати, любить робити професійні фото та має бренд одягу.

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Також цікаво, що на відміну від багатьох інших дівчат або дружин футболістів, у Христини важко знайти в соцмережах відверті фото. Стиль Шацьких є більш витонченим та класичним.

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