Як виглядає Христина Шацьких — стильна та розумна дівчина Миколи Шапаренка

Донька легенди Динамо, в яку закоханий Шапаренко, шокує красою
Лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко був винуватцем голу "Шахтаря" в фіналі Кубка України. Ситуація для футболіста важка, але йому є кому вдома підняти мораль.
Миколу завжди може підтримати дівчина Христина, яка також є донькою легенди клуба Максима Шацьких, повідомив портал Новини.LIVE.
Христина популярна в соцмережах. Наразі вона має 17,4 тисяч фоловерів у Instagram.
У Шапаренка роман з красунею
Христина завдяки своєму батьку має узбецьке коріння, але своє життя поки пов’язує з Україною. Не секрет, що Микола хоче грати в топових лігах Європи й тоді його дівчина постане перед важливим питанням.
Христина має не лише гарну зовнішність, але вона ще й розумна дівчина. До того ж у неї юридична освіта, вона вміє співати, любить робити професійні фото та має бренд одягу.
Також цікаво, що на відміну від багатьох інших дівчат або дружин футболістів, у Христини важко знайти в соцмережах відверті фото. Стиль Шацьких є більш витонченим та класичним.
Нагадаємо, португальська зірка футболу Кріштіану Роналду може перейти знову в Європу.
Власник "Динамо" Ігор Суркіс може замінити Олександра Шовковського на іншого тренера, бо йому не подобається гра команди.
Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров планує викликати у команду Артема Бондаренка.
Олімпійський чемпіон-2024 з естафетного бігу Юджин Омалла продав свою медаль.
Читайте Новини.LIVE!