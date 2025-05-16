Бущан встановив унікальне досягнення в Саудівській Аравії

Георгій Бущан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Георгій Бущан продовжує адаптацію в чемпіонаті Саудівської Аравії. Голкіпер збірної України вийшов у старті на матч 32-го туру проти "Аль-Ріяда" та допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:1.

І хоча Бущан знову не зумів зберегти ворота "сухими", цей матч став для нього особливим, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Георгій Бущан уперше в складі "Аль-Шабаба" не пропустив з гри. Єдиний м'яч у його ворота було забито з пенальті. Це невелике, але важливе досягнення на тлі непростої адаптації в новому чемпіонаті та постійного тиску.

Георгій Бущан перед грою. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Важливе досягнення Бущана

Ексворотар "Динамо" перейшов у саудівський "Аль-Шабаб" взимку 2024 року. Сума трансферу 30-річного воротаря склала близько 1,5 млн євро. Відтоді український голкіпер став основним вибором на останньому рубежі та регулярно виходить у стартовому складі.

Матч проти "Аль-Ріяда" став для Бущана вже 11-м у футболці нової команди. У цих зустрічах він пропустив 21 м'яч, й поки так й не зумів зіграти хоча б один поєдинок на нуль. Проте в грі 32-го туру українець не дозволив суперникові відзначитися з гри — єдиний гол "Аль-Ріяда" прийшов із пенальті. Це його перший подібний поєдинок за "Аль-Шабаб".

Георгій Бущан готується до матчу. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Команду з Ер-Ріяда тренує легендарний турецький наставник Фатіх Терім, а спортивним директором клубу є колишній лідер збірної Чехії Павел Недвед. У турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Шабаб" після 32 турів посідає 6-те місце з 57 очками. Команда відстає від "Аль-Іттіхада", який лідирує, на 20 очок, але зберігає позиції в зоні боротьби за єврокубки та прагне втриматися в шістці найкращих команд дивізіону.

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