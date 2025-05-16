Бущан установил уникальное достижение в Саудовской Аравии

Георгий Бущан работает на тренировке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Георгий Бущан продолжает адаптацию в чемпионате Саудовской Аравии. Голкипер сборной Украины вышел в старте на матч 32-го тура против "Аль-Рияда" и помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 3:1.

И хотя Бущан снова не сумел сохранить ворота "сухими", этот матч стал для него особенным, сообщает портал Новини.LIVE.

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Георгий Бущан впервые в составе "Аль-Шабаба" не пропустил с игры. Единственный мяч в его ворота был забит с пенальти. Это небольшое, но важное достижение на фоне непростой адаптации в новом чемпионате и постоянного давления.

Георгий Бущан перед игрой. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Важное достижение Бущана

Экс-вратарь "Динамо" перешел в саудовский "Аль-Шабаб" зимой 2024 года. Сумма трансфера 30-летнего вратаря составила около 1,5 млн евро. С тех пор украинский голкипер стал основным выбором на последнем рубеже и регулярно выходит в стартовом составе.

Матч против "Аль-Рияда" стал для Бущана уже 11-м в футболке новой команды. В этих встречах он пропустил 21 мяч, и пока так и не сумел сыграть хотя бы один поединок на ноль. Тем не менее в игре 32-го тура украинец не позволил сопернику отличиться с игры — единственный гол "Аль-Рияда" пришел с пенальти. Это его первый подобный поединок за "Аль-Шабаб".

Георгий Бущан готовится к матчу. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Команду из Эр-Рияда тренирует легендарный турецкий наставник Фатих Терим, а спортивным директором клуба является бывший лидер сборной Чехии Павел Недвед. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" после 32 туров занимает 6-е место с 57 очками. Команда отстает от лидирующего "Аль-Иттихада" на 20 очков, но сохраняет позиции в зоне борьбы за еврокубки и стремится удержаться в шестерке лучших команд дивизиона.

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