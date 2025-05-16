Скандал в Полесье — известна причина увольнения Ашура

Буткевич уволил Ашура после просьбы одного из работников Полесья
В "Полесье" произошли резкие кадровые перестановки. Клуб расстался с главным тренером Имадом Ашуром, а причиной стал ряд требований, которые наставник выдвинул на личной встрече с президентом клуба Геннадием Буткевичем.
Решение об увольнении Ашура было принято 11 мая, сообщил журналист Дмитрий Пасичник.
Имад Ашур попросил президента клуба Геннадия Буткевича провести серьезніе изменения в структуре клуба. Среди запросов наставника были: трудоустройство Андрея Колесника в структуре клуба, назначение Глеба Платова директором академии, а также полная смена тренерского штаба юношеской команды U19. Новым наставником юношеского состава он предлагал назначить Кирилла Мазура.
Кто посоветовал Буткевичу уволить Ашура
Источники сообщают, что после встречи президент "Полесья" проконсультировался с Вячеславом Шевчуком, одним из ключевых людей в проекте, и принял решение незамедлительно прекратить сотрудничество с Ашуром. Руководство клуба расценило требования как попытку давления.
В "Полесье" уже не впервые возникают напряженные ситуации вокруг внутреннего менеджмента и молодежных команд. Клуб активно инвестирует в развитие инфраструктуры и академии, а любые попытки несанкционированного влияния воспринимаются жестко.
После 28 туров УПЛ житомирское "Полесье" занимает 5-е место в таблице.
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