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Главная Спорт Буткевич уволил Ашура после просьбы одного из работников Полесья

Буткевич уволил Ашура после просьбы одного из работников Полесья

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Дата публикации 16 мая 2025 16:01
Скандал в Полесье — известна причина увольнения Ашура
Бывший тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: instagram.com/fcpolissya/

В "Полесье" произошли резкие кадровые перестановки. Клуб расстался с главным тренером Имадом Ашуром, а причиной стал ряд требований, которые наставник выдвинул на личной встрече с президентом клуба Геннадием Буткевичем. 

Решение об увольнении Ашура было принято 11 мая, сообщил журналист Дмитрий Пасичник

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Имад Ашур попросил президента клуба Геннадия Буткевича провести серьезніе изменения в структуре клуба. Среди запросов наставника были: трудоустройство Андрея Колесника в структуре клуба, назначение Глеба Платова директором академии, а также полная смена тренерского штаба юношеской команды U19. Новым наставником юношеского состава он предлагал назначить Кирилла Мазура. 

Геннадий Буткевич
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Кто посоветовал Буткевичу уволить Ашура 

Источники сообщают, что после встречи президент "Полесья" проконсультировался с Вячеславом Шевчуком, одним из ключевых людей в проекте, и принял решение незамедлительно прекратить сотрудничество с Ашуром. Руководство клуба расценило требования как попытку давления.

В "Полесье" уже не впервые возникают напряженные ситуации вокруг внутреннего менеджмента и молодежных команд. Клуб активно инвестирует в развитие инфраструктуры и академии, а любые попытки несанкционированного влияния воспринимаются жестко.

После 28 туров УПЛ житомирское "Полесье" занимает 5-е место в таблице. 

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спорт футбол Геннадий Буткевич Полесье Ашур Имад Халед
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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