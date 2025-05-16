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Лапорта объяснил, почему не хотел назначать Флика

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Дата публикации 16 мая 2025 15:18
Лапорта не хотел назначать Флика — кто переубедил президента Барсы
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта (в центре). Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта откровенно высказался о назначении Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды. По словам главы клуба, он изначально не рассматривал немецкого специалиста в качестве основного кандидата.

Однако на ситуацию повлиял человек, мнение которого Лапорта полностью доверяет, сообщает Marca.

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"Спортивный директор Деку убедил нас подписать контракт с Фликом. Он сказал, что "Ханси" — идеальный человек для этой команды", — заявил Жоан Лапорта. 

Президент каталонского клуба добавил, что наставник проявил себя с лучшей стороны: строгий, дисциплинированный, но умеющий находить общий язык с игроками. 

Ханс-Дитер Флик
Тренер Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Флик возглавил "Барсу" летом 2024 года. Уже в дебютном сезоне он выиграл Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу, а также дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, вернув атакующий стиль и стабильность в результатах.

Лапорта — о выборах и будущем клуба 

В той же беседе глава "Барселоны" дал понять, что не планирует досрочных выборов президента клуба. Он подчеркнул, что будет придерживаться устава и пойдет на переизбрание в срок, как это предусмотрено правилами.

"Мы спасли клуб. Финансовая ситуация стабилизируется, состав у нас сильный, и, если всё пойдёт по плану, мы уже в этом сезоне возвращаемся на Камп Ноу", — добавил Лапорта.

Также президент "сине-гранатовых" признался, что работа последних лет проходила под невероятным давлением, требовала рискованных и не всегда понятных решений. Но, по его словам, именно эти шаги позволили "Барселоне" снова завоевывать трофеи. 

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спорт футбол Барселона тренер Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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