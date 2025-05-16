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Главная Спорт Флик на руках, фаеры на улицах — как Барса праздновала титул

Флик на руках, фаеры на улицах — как Барса праздновала титул

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Дата публикации 16 мая 2025 12:51
Как Ямаль, Педри и Флик праздновали чемпионство на улицах Барселоны
Войцех Щенсный и Роберт Левандовский на фоне салюта. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

После победы над "Эспаньолом" со счетом 2:0 "Барселона" официально оформила чемпионство в Ла Лиге. Каталонцы стали недосягаемыми для "Реала" и выиграли 28-й титул в истории клуба.

Но самое интересное началось после финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Игроки начали празднование прямо на поле, но главный тренер Ханс-Дитер Флик быстро увел команду в раздевалку, чтобы избежать провокаций на поле соперника. И там все превратилось в дикую вечеринку: сигары, громкая музыка, танцы, футболисты на плечах друг друга и Ламин Ямаль — в роли диджея с колонкой в руках. 

Парад, улицы и шоу для всего города 

Праздник вышел далеко за пределы стадиона. Уже сегодня вечером по улицам Барселоны пройдет чемпионский парад: автобус с игроками стартует от "Камп Ноу" и завершит маршрут у Триумфальной арки. Город готовится к феерии — с флагами, речевками, объятиями и огнями. 

А 18 мая праздник продолжится на домашней арене "Монжуик", где после матча с "Вильярреалом" состоится торжественная церемония вручения кубка. Там будут и фейерверки, и живые выступления, и официальное закрытие одного из самых успешных сезонов в истории клуба. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль празднует чемпионство. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

В это же время тысячи болельщиков уже праздновали на знаменитой улице Рамбла у фонтана Каналетес. Там, где "Барса" традиционно встречает трофеи, гремели фаеры, и фаны пели хором песни. В эту ночь Барселона не спала. 

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футбол Роберт Левандовский Барселона Педри Ламин Ямал Ханс-Дитер Флик
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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